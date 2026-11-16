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代購商品、佣金 要分別開發票
財政部台北國稅局提醒，營業人以自己名義代購貨物，交付委託人時，不能只針對收取的代購佣金開立統一發票，代購商品的實際價格也必須依規定開立發票，且兩筆金額應分別開立，以免因短漏開發票而遭補稅處罰。
其中，佣金部分應按實際收取的佣金金額開立；代購貨物部分則應按商品實際價格開立，並在發票備註欄註明「代購」字樣。
舉例來說，假設網路代購業者接受消費者委託，代購一項日本商品，商品實際價格為3,000元，另外收取300元代購佣金，向消費者收取合計3,300元。業者應分別開立兩張統一發票，一張為300元的佣金發票，另一張則是3,000元的代購商品發票，並在商品發票備註欄註明「代購」，不能僅針對300元佣金開立發票。
國稅局提醒，網路代購業者應避免因僅就佣金開立發票，漏未開立代購商品發票而產生稅務問題。
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