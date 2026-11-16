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出售繼承或受贈房屋 按物價調整成本 新、舊制課稅都適用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

個人出售繼承或受贈取得的房屋，在計算財產交易所得時，房屋取得成本可按消費者物價指數（CPI）調整，讓通膨反映在成本，避免因物價上漲而高估應稅所得，且無論房地合一新制課稅、舊制財產交易所得課稅都適用。

財政部北區國稅局表示，個人出售2016年1月1日以後受贈取得之房地，屬房地合一稅課稅範圍，以受贈時房屋評定現值、公告土地現值作為取得成本，過去已規定可依CPI漲幅調整。

財政部今年發布解釋令，放寬個人出售因繼承、受贈或配偶贈與而取得之舊制房屋時，在計算財產交易所得時，比照房地合一制，可將取得時的房屋評定現值，按CPI比率調整後再列為成本扣除。

簡言之，在財政部發布解釋令後，民眾出售繼承、受贈房屋，無論是新、舊制課稅，都能以CPI漲幅調整取得成本。

舉例來說，黃先生於2011年1月繼承父親所有的A屋，適用舊制課稅，繼承時房屋評定現值為900萬元，他在2026年8月以2,000萬元出售，相關費用合計30萬元。

根據主計總處資料，2011年1月CPI為90.25，2026年8月為112.32，計算漲幅取至百分比小數一位、約24.5％，以漲幅去調增房屋評定現值為1,120.5萬。

因此黃先生出售該屋的財產交易所得為849.5萬元（2,000萬-1,120.5萬-30萬），黃先生2027年5月申報2026年綜所稅時，應將這筆財交所得併入綜合所得總額申報。

國稅局表示，適用舊制課稅房屋的財產交易所得，是以實際房屋成交價額，減除調整後的房屋評定現值及相關費用來計算，可扣除的相關費用包括仲介費、代書費，以及其他因取得、改良及移轉房屋所支付的相關費用。

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