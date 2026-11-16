新聞中的法律／完善營業祕密管理 創造價值

企業營業祕密被稱為「皇冠上的寶石」，面對地緣政治及供應鏈重組，台灣企業處在全球產業供應鏈樞紐，企業建立完善營業祕密保護制度，更可確保核心競爭力、全球產業鏈關鍵地位。

智慧局彙整國內外營業祕密司法判決，共歸納出「12種常見洩密類型」，主要涵蓋員工離職前竊取資料、離職後透過舊同事取得機密，及協力廠商不當使用委託企業資料等三大樣態、共12種類型，可供產業界參考。

一，員工以電子郵件將公司機密檔案寄至私人信箱；二，員工離職前以隨身碟或手機拍照等方式攜出資料，或以紙本影印攜出或提供新任職公司使用，竊取營業祕密；三，員工在公務電腦安裝未獲公司授權軟體，下載公司營業祕密檔案，上傳至個人硬碟後攜出公司使用。

四，多名員工遭競爭公司先後挖角，員工離職前重製竊取公司營業祕密，攜至新任職公司使用；五，員工為規避公司管制措施，將公司標示為「中高機密」等級之營業祕密檔案，改為「一般」等級，電郵給外部人員。

六，員工離職後，以其原任職時帳號、密碼進入原公司伺服器竊取營業祕密；七，員工離職後，接到公司通知應刪除或銷毀所持有的營業祕密資料，但員工仍不刪除、不銷毀或偷偷隱匿；八，員工離職後，不法取得原公司員工所傳送的營業祕密，再轉寄洩露給新任職公司員工使用。

九，員工假借名義，運用人脈、透過原公司協力廠商人員，取得公司營業祕密；十，協力廠商在執行業務過程中，取得委託公司營業祕密後，非法使用或據以申請專利；第11類，協力廠商人員利用進入他公司維護設備機會，偷偷將機器製程參數抄錄到私人筆記本；第12類，協力廠商同時負責維護多家彼此競爭公司之生產設備，將其中某公司生產線營業祕密檔案重製到個人USB，交付給另家公司使用。

除了員工「帶槍投靠」新公司，協力廠商也是營業祕密保護的重要環節。公司資料交給協力廠商，該收回未收回，又被不當利用，一條產業鏈若出現單點破口，恐會重創競爭力。

企業是保護營業祕密的第一道防線。企業最高管理階層應有明確的政策聲明與支持，給予人力、財力及訂立管理規定的實際支持；企業要盤點機密資訊，依不同機密等級採取相應管理措施。接著企業先辨識營業祕密可能的侵害態樣，並建立有效的營業祕密管理制度。最後是落實保密作為，建立內部稽核機制。

為協助企業健全營業祕密保護機制，智慧局針對前述常見洩密類型，已編製「營業祕密保護實務教戰手冊3.0」、「中小企業營業祕密保護機制檢核表」等具體可行作法，提供企業實作要領。智慧局與台積電、聯發科等公司成立「台灣營業祕密保護促進協會」，深入產業園區、科學園區、工業區等聚落分享彼此經驗，透過「公私協力」，助企業健全機制，確保台灣產業競爭優勢。

面對全球產業競爭及供應鏈重組的複雜國際情勢，企業不只要防範洩密，營業祕密管理機制更是公司治理的一環。企業完善營業祕密管理機制，不只「保護價值」，更能「創造價值」。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）