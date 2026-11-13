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2016年後受贈房地轉售申報取得成本 國稅局釋疑計算方式

中央社／ 台北13日電
財政部台北國稅局表示，個人出售2016年1月1日以後受贈取得的房地，屬於所得稅法第4條之4所定的房地合一稅課稅範圍。 聯合報系資料照
財政部台北國稅局表示，個人出售2016年1月1日以後受贈取得的房地，屬於所得稅法第4條之4所定的房地合一稅課稅範圍。 聯合報系資料照

台北國稅局今天表示，有民眾以新台幣1200萬元購入房地後贈與兒子，兒子以2000萬元出售，卻將原始買價列報取得成本，遭補徵房地合一稅21萬餘元。國稅局提醒，出售受贈房地，除配偶贈與外，取得成本應以受贈時的房屋評定現值及公告土地現值，按消費者物價指數調整後的價值計算。

財政部台北國稅局透過新聞稿表示，個人出售2016年1月1日以後受贈取得的房地，屬於所得稅法第4條之4所定的房地合一稅課稅範圍；依所得稅法第14條之4規定，該房地取得成本，應以受贈時的房屋評定現值以及公告土地現值，按政府發布的消費者物價指數調整後的價值計算。

台北國稅局說，此外，受贈取得房地若有另兩類支出，可依房地合一課徵所得稅申報作業要點第13點規定，提示證明文件後列入成本減除。

台北國稅局指出，第1，取得房地達可供使用狀態前支付的必要費用，如契稅、土地增值稅、印花稅、代書費、規費、公證費、仲介費等；第2，取得房屋後，於使用期間支付能增加房屋價值或效能且非兩年內所能耗竭的增置、改良或修繕費。

台北國稅局舉例，民眾甲於2013年1月以1200萬元購入A房地，2021年9月將A房地贈與兒子乙，乙在2025年10月以2000萬元出售，並完成所有權移轉登記。

台北國稅局指出，乙申報房屋土地交易所得稅的課稅所得746萬元，自行繳納稅額149萬餘元，但後來國稅局查出乙是按甲最初購買A房地的價格列報取得成本，不符規定；且乙受贈時曾繳納土地增值稅，申報時漏未減除，因此重行計算可減除成本為1094萬餘元，核定課稅所得855萬餘元，補徵稅額21萬餘元。

台北國稅局提醒，個人在2016年1月1日以後出售非因配偶贈與而受贈取得的房地，其取得成本不是以贈與人最初購買價格認定，應依受贈時的房屋評定現值及公告土地現值，以政府發布的消費者物價指數調整後的價值計算，納稅義務人申報房地合一稅時，應注意相關規定，以免遭核定補稅。

國稅局 房地合一稅 財政部

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