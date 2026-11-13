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查調所得資料 記得備妥證明

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，民眾申請社會住宅，若需向國稅局查調所得及財產資料，須攜帶國民身分證正本，若涉及配偶或未成年子女，還須依身分別檢附委任書、戶口名簿及法定代理人身分證明文件，不能僅憑駕照或健保卡替代。

依《稅捐稽徵法》規定，稅捐稽徵機關對民眾所得及財產資料負有保密責任。國民身分證是識別個人身分的證明文件，駕駛執照、健保IC卡等其他證件，因核發目的及申辦審核程序不同，不能取代國民身分證。

高雄國稅局指出，民眾因申請社會救助、銀行貸款或投資理財規劃等需求，向國稅局申請所得及財產資料，本人臨櫃辦理時，應檢附國民身分證正本；若委託他人代辦，受託人須攜帶自己的身分證正本及委任書或授權書，並檢附委託人身分證正本，或由委託人切結與正本相符的身分證影本，即可就近向任一稅捐稽徵機關申請。

國稅局 財政部

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