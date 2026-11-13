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小商家行動支付占比低 恐喪失優稅
小吃店只要導入行動支付，經申請核准後，在2028年12月31日前，可適用1%查定課徵營業稅、免用統一發票。財政部北區國稅局提醒，業者須達成行動支付銷售比率目標，否則將喪失優惠。
北區國稅局表示，這項優惠主要適用於供應大眾化消費的特定餐飲業者，如：豆漿店、冰果店等，依規定申請並獲核准後，即使符合原本應使用統一發票條件，仍可維持查定課徵方式，按1%稅率繳納營業稅，且免開統一發票。
不過業者須符合三項規定，一，單季實際銷售額不得達240萬元；二，單季行動支付銷售額占查定銷售額比率不得為零；三，累計行動支付比率須達分階段目標。
其中，行動支付比率門檻逐步提高，適用第1至第4季須達5%，第5至第6季提高至9%，第7至第8季為13%，第9至第10季為17%，第11至第12季則須達21%。2025年12月31日前已核准適用優惠者，也從2026年第1季起計算，今年門檻為5％，2027年門檻提高至9％。
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