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外銷貨物零稅率 留意兩關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

外銷貨品適用營業稅零稅率，財政部南區國稅局提醒，並非只要買方是國外公司，或貨款以外幣支付，貨品就能適用外銷零稅率，課稅申報、貨物出口情形是兩大關鍵，提醒納稅人留意，以免誤判規定。

如果是國外客戶下單，卻要求業者將商品直接交付國內第三人，等於實際上並未出口，因未符合外銷要件，仍須依法課徵營業稅。

南區國稅局表示，營業人適用營業稅零稅率，首先須確認自身課稅身分。使用統一發票的營業人，原則上按期申報銷售額，以銷項稅額扣減進項稅額計算應納或溢付稅額，外銷貨物符合規定者，可適用零稅率。

如果是小規模營業人，原則上是由稽徵機關查定銷售額課稅，並非採進、銷項稅額差額計算，因此外銷貨物無法適用零稅率。

其次，依《加值型及非加值型營業稅法》第7條規定，外銷貨物須符合相關法定要件，才能適用零稅率。

國稅局舉例，使用統一發票的甲公司接獲國外客戶訂單，將商品實際出口至國外，且符合相關規定，即可適用零稅率；但若國外客戶下單後，指定甲公司將商品直接交付國內課稅區第三人使用，即使買方是國外公司，且以外幣支付貨款，由於商品並未實際出口，仍不能適用零稅率。

國稅局提醒，營業人辦理外銷交易時，應確認課稅身分、貨物出口情形，並留存相關出口證明文件，依實際交易內容申報營業稅，避免誤用零稅率，遭國稅局追補稅款及處罰。

依規定，適用營業稅零稅率者，包含外銷貨物、與外銷有關之勞務、依法設立的免稅商店銷售等。

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