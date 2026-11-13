企業處分境內外基金利得 課稅大不同

營利事業投資基金獲利，並非全部都能享有免稅待遇。財政部北區國稅局表示，國內基金處分利得目前停徵營利事業所得稅，但仍須計入基本所得額（最低稅負）；國外基金則不適用證券交易所得停徵規定，處分利得須全數併入當年度營利事業所得額，按20%稅率課徵營所稅。

依《所得稅法》規定，總機構設在台灣境內的營利事業，應就境、內外全部營利事業所得，合併課徵營所稅。因此，北區國稅局提醒，企業投資基金時，不能僅憑「基金」名稱判斷是否適用免稅規定，必須進一步確認基金的發行機構及註冊地。

企業投資「國內外基金」獲利課稅規定大不同

許多營利事業常誤以為，只要是「基金」的處分利得，皆可享受免稅優惠，因而漏報課稅所得。

國稅局解釋，所謂國內基金，是指在國內登記發行，或經證券主管機關核准公開募集銷售的基金，其處分利得屬於所得稅法的「證券交易所得」，目前雖停徵營所稅，但仍須依《所得基本稅額條例》規定，計入營利事業基本所得額（最低稅負）。

至於國外基金，是指發行機構或註冊地位於中華民國境外的基金，處分利得屬於國外財產交易所得，不適用證券交易所得停徵規定，必須全數併入當年度課稅所得額，依照20%稅率課徵營所稅。

舉例來說，轄內甲公司辦理113年度營所稅結算申報時，將處分基金獲利50萬元列為免稅所得，未計入課稅所得額。不過國稅局查核發現，這筆利得實際上來自處分國外基金，依法應併入所得課稅，因此調增甲公司課稅所得額50萬元，補徵營所稅10萬元，並依所得稅法規定處以罰鍰。

國稅局提醒，營利事業處分國外基金或其他國外金融商品，而取得利得，應留意所得性質及申報規定，避免因誤認免稅而漏報所得；若已發現漏報，應在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，依規定，主動向所在地國稅局補報並補繳所漏稅款，即可加計利息免予處罰。