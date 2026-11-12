前十月個人房地合一稅收達433億元 今年全年有望站上500億元大關

財政部統計，今年前十月個人房地合一稅收已達433億元，全年有望站上500億元大關；10月稅收47.7億元、年增一成，其中台中市10.3億元、年增五成，為各縣市增幅最大。

統計顯示，今年前十月房地合一稅收433億元，年增一成，前十月個人房地合一稅收達433億元，專家推估，今年全年可望站上500億元。若以10月表現來看，繳稅王仍是新北市，個人房地合一稅收為13.7億元，年增13%。

增加最多的則是台中市的10.3億元、年增幅度達五成，台北市5億元、年增18%，桃園市年減14%，台南市年減14%與高雄市年減一成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房地合一稅20%的繳稅件數單季多在萬件，反映持有滿五年出售的狀況較為常見，主要持有滿五年的稅率最為划算，同時過去五年經歷房價兩波上漲，包括疫情後的造價大漲與通膨帶動，另外「青安2.0」又開啟另一波漲勢，從持有時間推估，這些20%的交易應不少都屬於新冠疫情後買進的轉手潮。

曾敬德表示，經歷2020年至2024年房價大幅上漲後，有些民眾想要售屋時，可能面臨可觀的房地合一稅負，建議要提前做好節稅規劃，包括多利用自住且連續設籍滿六年400萬免稅的優惠。

曾敬德指出，由於房地合一稅相當可觀，稅捐機關也宣導常見錯誤申報樣貌，民眾應充分了解自用且連續設籍滿六年，並要有實際居住事實等條件，才能夠聰明節稅。