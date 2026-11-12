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綜所稅要完成結算申報 才能退稅
財政部南區國稅局表示，民眾即使符合免辦理綜所稅結算申報條件，若有扣繳稅款或可抵減稅額可申請退稅，仍須辦理結算申報才能退稅；若已超過申報期限，也須在國稅局核定前補辦申報，否則將無法申請退還。
舉例來說，林先生（化名）與配偶113年度有營利、薪資、利息及租賃所得合計200萬元，其中租賃所得已扣繳稅款3萬元，但夫妻兩人均未辦理當年度綜所稅結算申報，後經國稅局核定補稅8,000元。
林先生收到稅單後，申請增列兩名子女免稅額，並要求退還租賃所得扣繳稅款3萬元。但經國稅局重新核定後，林先生已無應補繳稅額，但由於未在國稅局核定前完成結算申報，因此已扣繳的3萬元仍無法退還。
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