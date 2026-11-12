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進口完稅價 要納入產銷協助費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部關務署提醒，若買方無償或以減價方式，提供國外賣方生產進口貨物所需模具、原材料或設計等勞務，即使相關費用未列入貨物交易價格，仍須依規定計入完稅價格，進口人應主動申報相關費用，避免遭海關查獲短漏報而須補稅，甚至影響通關速度。

關務署表示，進口貨物完稅價格以交易價格為課徵關稅基礎，但若買方無償或減價提供賣方生產或銷售進口貨物所需的物品及勞務，且相關價值未包含在實付或應付價格中，就必須將合理攤計金額或減價金額加計至完稅價格。

關務署指出，應納入計算的產銷協助項目包括四大類，分別是組成進口貨物的原材料、零組件及類似品；生產所需的工具、鑄模、模型及類似品；生產過程消耗的材料，以及在國外進行的工程、開發、工藝、設計等相關勞務。

關務署提醒，進口人若有上述產銷協助費用，應提供買賣合約書、商業發票及付款證明等必要文件，供海關審核。若缺乏客觀且可計量的資料，海關將依規定無法採交易價格核估完稅價格。

關稅 海關 財政部

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