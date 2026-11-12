育兒留停擴大至八歲以下 雙親合計最多領18個月津貼

立法院社福衛環委員會昨（11）日協商育兒配套相關修法，未來育兒留停適用範圍，從現行育有三歲以下幼兒，擴大至八歲以下兒童，比政院版修法的六歲以下更擴大；另外留停津貼領取期間則以政院版通過，雙親合計最多領18個月。

社福衛環委員會昨日協商《性別平等工作法》、《就業保險法》等育兒配套法案，會中決議性工法第16條、第16-1條及就保法第10條、第11條、第19條之3修正通過，共五條文。

針對育兒留職停薪適用年齡，為因應幼童進入小學低年級階段仍有極高照顧與防疫（如腸病毒）需求，朝野達成共識，將育兒留停適用年齡，由現行的「滿三歲前」放寬為「撫育八歲以下子女（即滿九歲前）」，留停期間維持二年為限。

為提供育兒家庭更大照顧彈性，協商通過性工法新增第16條之1，若有需要參加托育機構、學校舉辦之親職活動，例如親師會、教師訪談等，也可申請「育兒假」，維持60日、以日為單位。

條文明定，依規定與收養兒童「先行共同生活」（試養期）之受僱者，只要能提出法院遞件證明或村里長同住證明，以及經法院選定為兒童監護人者，皆適用此育兒假與留職停薪規定。

就保法通過修正條文，明定「育兒留職停薪」津貼領取時間，由現行六個月提高至九個月，即雙親各請完六個月留職停薪後，便可視需求再各延長三個月，各獲九個月育兒留停津貼，等於雙親合計最高領18個月。

另外，性工法第15條（產假天數14周或16周）、就保法第19條之2（育兒津貼採平均投保薪資六或八成），這二項條文保留，將於明（13）日由立法院長韓國瑜召集協商後，進入三讀表決。