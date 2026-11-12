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債券ETF停徵證交稅再延十年 立院過頭關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院財政委員會昨（11）日初審通過《證券交易稅條例》第2條之1修正草案，將債券ETF證券交易稅停徵措施再延長十年，至2036年12月31日，並將主動式債券ETF納入免徵範圍。朝野對修法達成共識，無須送黨團協商，可望年底前三讀。

公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅，原實施至今年底。財政部提案修法，昨日進入立法院財委會審查，朝野同意以行政院版本通過，讓這項租稅優惠有望無縫接軌。

修法主要有三大重點。首先，現行公司債、金融債券及被動式債券ETF停徵證交稅措施，原定2026年12月31日屆期，修法後將延長十年，至2036年12月31日止。

其次，此次修法將主動式債券ETF納入免徵證交稅範圍，適用期間自2027年1月1日至2036年12月31日。財政部認為，主動式與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，商品性質相近，若僅被動式ETF享有免稅優惠，恐有租稅待遇不一致問題，因此擴大適用範圍，兼顧政策公平性。

第三，草案刪除被動式債券ETF有關投資標的限制的規定，未來回歸由目的事業主管機關依權責管理，以因應金融商品創新及市場實務發展。

財政部表示，這項修法主要是希望透過延長租稅優惠，持續活絡債券市場及債券ETF交易，並擴大資產管理市場發展。行政院先前也指出，延長優惠有助於提升資產管理業務動能，配合亞洲資產管理中心政策，深化台灣資本市場發展。

根據先前稅式支出報告，公司債、金融債券至2025年發行餘額約4.66兆元，延長免稅優惠後，至2036年可望成長2.8倍至17.96兆元；被動式債券ETF至2025年發行規模約3.02兆元，修法後，加計主動式債券ETF，至2036年可成長到12.75兆元，成長逾三倍。 

至於停徵證交稅是否造成稅收損失？財政部先前表示，從過去實施經驗來看，停徵證交稅雖減少直接證交稅收入，但市場規模及成交量擴大後，也會帶動營業稅、營所稅等其他稅收。依2017年至2025年資料估算，過去平均每年增加約91億元稅收；財政部預估，未來政策延長後，每年稅收整體淨收益可達157億元。

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