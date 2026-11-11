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國稅局：申請退稅及可抵減稅額 應辦結算申報

中央社／ 台北11日電
財政部南區國稅局今天提醒，依所得稅法規定，申請退還扣繳稅款及可抵減稅額，仍應辦理結算申報。示意圖。聯合報系資料照
財政部南區國稅局今天提醒，依所得稅法規定，申請退還扣繳稅款及可抵減稅額，仍應辦理結算申報。示意圖。聯合報系資料照

財政部南區國稅局今天提醒，依所得稅法規定，申請退還扣繳稅款及可抵減稅額，仍應辦理結算申報。因此民眾若符合免辦理綜合所得稅結算申報的資格，但有扣繳稅款或可抵減稅額而可退稅者，仍要辦理結算申報，才可退稅。

財政部南區國稅局透過新聞稿表示，依所得稅法規定，中華民國境內居住的個人，全年綜合所得總額不超過當年度規定免稅額及標準扣除額合計數者，得免辦理綜合所得稅結算申報。但申請退還扣繳稅款及可抵減稅額，仍應辦理結算申報。

南區國稅局說，民眾若符合得免辦理綜合所得稅結算申報，但有扣繳稅款或可抵減稅額而可退稅者，仍要辦理結算申報，才可退稅。如果超過申報期限仍未辦理申報，則須在未經國稅局核定前完成補申報，才可退稅。

南區國稅局舉例，甲君與配偶113年度有營利、薪資、利息及租賃所得合計新台幣200萬元，其中租賃所得有扣繳款3萬元，但2人都未依規定辦理當年度綜合所得稅結算申報，後來經國稅局核定補徵稅額8000元。

南區國稅局說，甲君收到稅單後申請增列2名子女免稅額及退還扣繳稅款3萬元，案經追認免稅額重新核定後，已無應補稅額，但因甲君在國稅局核定前未完成申報，因此這3萬元依法無法核退。

南區國稅局提醒，每年報稅都有不少民眾因全年綜合所得總額未達標準或因忙碌疏忽未辦理結算申報，如果發現有扣繳稅款或可抵減稅額可申請退還，請務必在國稅局核定前補辦結算申報，才可享退稅權益。

國稅局 結算申報 免稅額 綜合所得稅

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