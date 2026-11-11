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證交稅、營所稅帶頭衝 10月稅收5,669億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部11日公布最新賦稅收入統計，10月實徵淨額5,669億元，較上年同月增加1,495億元；累計1至10月實徵4兆1,383億元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅所貢獻。聯合報系資料照
財政部11日公布最新賦稅收入統計，10月實徵淨額5,669億元，較上年同月增加1,495億元；累計1至10月實徵4兆1,383億元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅所貢獻。聯合報系資料照

財政部11日公布最新賦稅收入統計，10月實徵淨額5,669億元，較上年同月增加1,495億元；累計1至10月實徵4兆1,383億元，年增25.8％，主要由證交稅營所稅營業稅所貢獻。累計1至10月實徵淨額占全年預算數91.4％，與全年預算數差距分別為3,913億元。

10月實徵淨額與上年同月比較，以營所稅增加1,133億元、證交稅增加220億元及綜所稅增加120億元較多。累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以證交稅增加3,297億元、營所稅增加2,986億元及營業稅增加1,272億元較多。

營所稅10月實徵淨額4,144億元，年增37.6％，主因暫繳稅款成長。累計1至10月實徵淨額1兆4,172億元，年增26.7％，主因結算申報自繳、暫繳稅款俱增及延分期稅款陸續入帳。

證交稅的部分，因10月及累計1至10月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆1,210億元、1兆1,437億元，分別年增78.9％、1.5倍，讓10月證交稅實徵淨額523億元，年增72.6％；累計1至10月實徵淨額5,583億元，年增1.4倍。

綜所稅10月實徵淨額614億元，年增24.3％，主因扣繳稅款增加所致；累計1至10月實徵淨額8,894億元，年增11.4％，主因結算申報自繳稅額增加，以及盈餘分配、薪資所得等扣繳稅款均呈成長。

營所稅 證交稅 營業稅 財政部 綜所稅

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