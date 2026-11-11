年輕人流行「等房不買房」 房產繼承五年增13%

買房難，繼承族越來越多。台灣房屋觀察內政部建物所有權登記資料，近五年全台繼承與贈與移轉資料，今年前三季繼承移轉為5萬7,857棟，與五年前2022年同期5.1萬棟相比，成長12.9%。

贈與移轉今年前三季為3萬7,157棟，較去年4.1萬棟減9.6%，創近五年同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承移轉與房市景氣的關聯性相對較低，主要受到人口老化、家族世代交替及遺產分配等因素影響。

由於不少長輩抱持「養兒未必能防老」的觀念，傾向將房產保留在自己名下，作為晚年生活的保障，且戰後嬰兒潮世代較有「存房思維」和時代紅利，因此隨著這些長輩逐漸凋零，近年繼承移轉量也持續增加。

她表示，對年輕世代而言，近年房價高漲，購屋門檻提高，首次購屋年齡也逐漸延後，透過繼承取得房產的現象日益受到關注，「等房不買房」也成為近年不動產移轉市場的重要趨勢。

觀察贈與和繼承的年度移轉量，2022年合計約為12萬，2023年約為12.9萬，2024年和2025年都超過13萬，有明顯逐年增加的趨勢。

反觀近五年的買賣移轉表現，則呈現萎縮趨勢，今年前三季棟數約19.4萬棟，對照2022年同期約24.4萬棟，縮水約2成，買賣移轉與繼承贈與呈現此消彼漲的狀態。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，由於夫妻贈與免稅，2023年限貸令上路，限制第二屋貸款成數，部分家庭置產者，會透過夫妻贈與來調配資產，以便貸款取得較佳條件，使信用管制變嚴格的年度，房產贈與通常比前一年踴躍。

陳定中提醒，贈與房產不能只看贈與稅，更要留意土地增值稅、契稅及未來出售時的房地合一稅。目前每位贈與人每年享有244萬元贈與稅免稅額，而不動產贈與時，即使贈與稅負不高，仍可能產生土地增值稅及契稅。

此外未來子女出售房產時，原則上以受贈時的房屋評定現值及公告土地現值計算取得成本，可能增加房地合一稅負，家族財產規劃得多方盤算。