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藝術品能報折舊嗎？擺設用途不得提列

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，企業購買古董及藝術品，陳列在辦公室或營業場所作為擺設，因這類資產具收藏價值，價值未必會隨時間減少，申報營所稅時，不得提列折舊，也不能以耗竭或攤折方式分年列報。

台北國稅局說明，依《所得稅法》規定，能否提列折舊或耗竭，須視資產性質而定。像辦公設備、機器等固定資產，使用久了會磨損，價值也可能逐年降低，符合規定即可逐年提列折舊。

而古董、畫作及雕塑等藝術品具有特殊收藏價值，擺放時間愈長，價格未必愈低，甚至可能增值，不屬於可提列折舊的固定資產。

國稅局提醒，企業添購辦公室或營業場所的陳列品，提列折舊前應先確認資產性質，以免申報後遭調整補稅。

藝術品 國稅局 營所稅

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