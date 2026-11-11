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外僑返國注意！稅局提醒：在台居留滿183天 離境前留意報稅
外籍人士結束在台工作、準備返國，離境前要先確認當年度綜所稅是否須提前申報。財政部中區國稅局表示，外僑同一課稅年度在台居留累計滿183天，且有台灣來源所得，若年度中途離境、不再返台，應在離境前報繳當年度綜所稅。
而若為退稅案件，外僑可在申報時指定帳戶，或在國稅局開出退稅支票後，委託他人代領。
外僑在台居留多久，會影響所得稅申報方式。國稅局指出，居留天數以護照入出境紀錄，或移民署核發的入出國日期證明書為準，入境當天不計、出境當天計入，同一年度多次往返台灣，各次居留天數要加總。
依據《所得稅法》規定，若離境者配偶是境內居住者，且仍繼續住在台灣，應由配偶在一般報稅期間（隔年5月）合併申報。
國稅局表示，民眾辦理離境申報時，應備妥護照、居留證、所得及扣繳資料，向居留地國稅局辦理。若有列報配偶、扶養親屬或其他扣除項目，也須檢附相關證明。
如果委託他人代辦申報，則應另備委託文件。若對居留天數、所得認定或應備文件有疑問，可在離境前先向國稅局確認，預留補齊文件時間。
報完稅後如果人已返國，若為退稅案件該怎麼領取？國稅局說明，外僑可在申報時提供本人、配偶或申報受扶養親屬在銀行或郵局開立的新台幣帳戶。國稅局核定有退稅款後，會直接撥入指定帳戶。
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