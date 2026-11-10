離婚後賣1,610萬共有房 為何只有一方能扣自住免稅額？

夫妻離婚後共同賣房，即使兩人各持有一半，也可能面臨不同的房地合一稅結果。高雄一對夫妻離婚後以1,610萬元出售共有房地，一方獲准認列200萬元自住房地免稅額，另一方卻被國稅局原核定補稅51萬5,080元。財政部審議後認為，兩人在婚內已共同委託賣房，出售也是為了履行法院調解約定、分配婚後財產，因此撤銷復查決定，要求國稅局重新審查。

案件中，兩人2018年2月在婚姻存續期間以900萬元購入這間房地，各持有二分之一，其中一方同年4月遷入戶籍，至2024年4月已連續設籍滿6年。兩人同年5月1日共同委託仲介出售，5月14日離婚判決確定，直到11月6日才完成房地移轉登記。

為何同一間房，只有一方獲准免稅？國稅局分別審查兩人出售的持分，有設籍的一方可用自己的設籍紀錄，獲准按持分認列200萬元免稅額。另一方本人及未成年子女都未曾在這間房設籍，原本是以婚內配偶的設籍紀錄申報。國稅局認為，房屋過戶時兩人已無婚姻關係，因此否准自住優惠，改按20%稅率課徵。

這名納稅人原本申報房地交易所得約315萬元，減除200萬元免稅額後，按10%稅率自繳約11.5萬元。國稅局原核定補稅約51.5萬元，後來在復查階段追認天然瓦斯管路費及履約保證費共近3萬元，自住優惠部分仍未獲准，納稅人因此提起訴願。

財政部認為，兩人離婚前已符合配偶連續設籍滿6年的條件，也已共同委託賣房。這筆交易是為了履行法院調解約定、分配婚後財產，國稅局應把這些情況納入考量，再判斷能否採認婚內的設籍紀錄。財政部因此撤銷復查決定，交由高雄國稅局重審。