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牌照稅都繳清了怎麼還挨罰？查獲日期是關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
車主若發現牌照稅還沒繳，可向地方稅稽徵機關或監理機關申請補發稅單。示意圖。聯合報系資料照
車主若發現牌照稅還沒繳，可向地方稅稽徵機關或監理機關申請補發稅單。示意圖。聯合報系資料照

牌照稅補繳了，為什麼還會收到罰單？新竹市稅務局表示，牌照稅逾期未繳，滯納期滿後，只要車輛在公共道路上行駛或停放時遭查獲，事後補繳仍會被罰。即使車子停在路邊收費停車格，也算使用公共道路。

稅務局說明，從繳款期限屆滿的隔天起算，30天滯納期過後仍未繳稅，若使用公共道路遭查獲，依《使用牌照稅法》第28條，除了要補繳稅款，還可處以應納稅額1倍以下罰鍰。依裁罰標準，一般情形每次按未繳稅額的0.3倍裁罰，同一年度累計最高0.9倍。依這項規定裁罰後，免再加徵滯納金。

以王先生為例，他在2025年11月25日因違規路邊停車遭警方查獲，2026年1月收到違停罰單後，到監理站查詢，才發現2025年的牌照稅忘了繳，且已移送強制執行。他隨即補繳全年牌照稅7,120元及滯納金712元，幾天後又收到一張牌照稅罰鍰繳款書。

稅務局指出，王先生在警方查獲當天仍未繳清牌照稅，因此以2025年1月1日至查獲日的應納稅額6,417元為基礎，按0.3倍裁罰1,925元。由於他是在查獲後才補繳，這筆罰鍰仍須繳納，先前繳的712元滯納金則由稅務局主動退還。

稅務局提醒，車主若發現牌照稅還沒繳，可向地方稅稽徵機關或監理機關申請補發稅單，繳清後再開車上路或停放在公共道路。

罰單 牌照稅 繳稅

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