員工旅遊眷屬補助 要扣繳

財政部台北國稅局表示，律師等執行業務者若以事務所名義舉辦國內外員工旅遊，只要全體員工都有資格參加，事務所支付員工本人團費免計入員工所得；不過要注意的是，若開放攜家帶眷，另外補貼員工眷屬的團費，這筆補助就屬於員工津貼，應併入薪資所得辦理扣繳。

台北國稅局說明，事務所舉辦員工旅遊、文康活動或聚餐，應取得相關支出憑證，並先以職工福利科目列支。這幾類費用須合併計算，全年可列為職工福利的金額，以核定執行業務收入的2%為上限。

若超出限額的合規支出，仍可列為其他費用。代表同一年若也有員工聚餐等支出，列報員旅費時要一併計算已使用的福利額度。

舉例來說，一家律師事務所2024年申報執行業務收入2,000萬元，將100萬元國外員旅費全數列為其他費用。經查，其中60萬元是員工本人團費，30萬元是事務所為鼓勵員工攜伴所補貼的眷屬團費，另外10萬元是員工自己付錢加購的行程。

由於這趟旅遊開放全體員工參加，按收入2,000萬元乘以2%計算，該事務所全年職工福利列支上限為40萬元。因此，60萬元員工團費中，40萬元列為職工福利，其餘20萬元可列為其他費用。

至於30萬元眷屬團費，事務所應改列薪資支出，並將各筆補助計入受補助員工的薪資所得。10萬元加購行程費由員工自行負擔，國稅局剔除這筆費用。

國稅局提醒，若事務所以定額現金補貼員工旅遊，或只招待達到一定年資、職級或業績門檻的員工，相關補助也應併入員工薪資所得辦理扣繳。事務所申報前，可先按旅遊開放對象及款項的實際負擔者核對憑證，再分別列報。