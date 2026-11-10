多屋同步出售 優惠稅率有條件

名下有兩間以上自住房，同時出售，土增稅可以都適用10%優惠稅率嗎？花蓮縣稅務局表示，只要是同一人持有的自用住宅用地，各筆土地符合自用條件，合計面積也在規定範圍內，就有機會合併適用「一生一次」優惠，關鍵是各筆土地簽約日要相同，申報日也要相同。

是否為「一次出售」該如何認定？稅務局說明，這要看買賣契約訂約日期，及向地方稅稽徵機關申報土地移轉現值日期。舉例來說，兩筆土地可以都在周一簽約、周三一起申報。若兩筆雖然同一天簽約，卻分兩天申報，就無法合併認定為一次出售；或是各筆簽約日期不同，即使同一天申報，也無法併用優惠。

各筆土地也要分別確認自住資格，包括土地所有權人本人、配偶或直系親屬已在該處設籍，且出售前一年內未曾出租或供營業使用。面積則要合計，都市土地以300平方公尺為限，非都市土地以700平方公尺為限。