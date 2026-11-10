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賣房虧錢 仍須報房地合一稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，民眾出售2016年1月1日以後取得的房屋、土地，即使沒有獲利，仍要申報個人房地合一稅，以免挨罰。

高雄國稅局表示，常有納稅人誤以為，出售適用房地合一稅的不動產，沒有獲利就不用申報，但這是錯誤觀念。

國稅局表示，依規定，無論有無房地合一稅應納稅額，納稅人都應在完成房屋、土地所有權移轉登記日次日起算30日內，自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向申報時戶籍所在地稽徵機關辦理申報。

交易若經核定虧損，可自交易日以後三年內房屋、土地交易所得中減除；如有課稅所得，申報時應一併檢附繳稅收據。

國稅局舉例，王小姐（化名）2025年3月5日以1,000萬元購入房地，支付改良及移轉費100萬元，2026年6月1日以總價900萬元出售，雖是賠售、虧損200萬元，仍應在2026年7月1日前申報房地合一稅。

房地合一稅 國稅局 土地

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