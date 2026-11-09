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跨縣市辦快閃特賣 國稅局：應先向稅籍所在地核備並開立發票

中央社／ 台北9日電
財政部北區國稅局。 聯合報系資料照
財政部北區國稅局。 聯合報系資料照

財政部北區國稅局今天表示，許多公司會跨轄區舉辦臨時性展售或特賣活動，應事先向稅籍登記所在地的主管稽徵機關申請核備，並在販售商品時開立統一發票，併同當期銷售額向稅籍登記所在地國稅局報繳營業稅。

財政部北區國稅局透過新聞稿指出，隨民眾消費型態多元化，各種主題市集、展覽會場、快閃店及跨縣市特賣展售活動蓬勃發展，許多營業人為擴大市場經營與品牌宣傳，會有在稅籍登記以外地區舉辦臨時性展售或特賣活動。

北區國稅局說明，依據加值型及非加值型營業稅法第28條及第32條規定，營業人的總機構及其他固定營業場所，應在開始營業前，分別向主管稽徵機關申請稅籍登記，並在銷售貨物或勞務時依規定開立統一發票交付買受人。

北區國稅局指出，基於便民服務及簡化稽徵程序，營業人若在稅籍登記以外地區舉辦臨時性展售、展覽或特賣活動，不必在展售地另行辦理稅籍登記，但應事先向其稅籍登記所在地的主管稽徵機關申請核備，並依統一發票使用辦法第13條規定，由現場銷售人員攜帶統一發票，在銷售貨物時開立統一發票交付買受人，併同當期銷售額向稅籍登記所在地國稅局報繳營業稅。

北區國稅局舉例，甲公司稅籍登記營業地址為桃園市，今年1月間利用連續假期至台北市參加為期5天的家電展售特賣會。甲公司在活動舉辦前，應向稅籍所在地國稅局申請跨轄區展售核備，至於在展售期間銷售的家電產品，應由現場員工逐筆開立統一發票交付消費者，並在活動結束後，將展售期間銷售額併入當期營業稅申報。

北區國稅局呼籲，營業人跨轄區辦理臨時展售或特賣活動，若未依規定辦理申請核備或短漏開統一發票，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稅籍登記所在地稽徵機關補辦、補報並補繳所漏稅款及加計利息者，就可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰；如有疑問可撥打免費服務電話0800-000321洽詢。

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