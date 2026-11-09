聽新聞
0:00 / 0:00
親人在大陸突遭刑事拘留？律師揭黃金應對指南：千萬別刪對話紀錄
家人在大陸被公安帶走，家屬僅收到一張「刑事拘留通知書」！？親人失聯後的黃金時間，請務必冷靜，並立刻完成以下三件事：
首先 搞清楚「三個 W」（人在哪、什麼罪名、誰在辦）
一切答案都在那張『刑事拘留通知書』上，若沒收到，請盡快透過管道詢問；當然也可能是因相關規定，「因無法通知」或「在涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪且通知可能有礙偵查的情況下」，而未通知家屬，然而，縱使是此類情形，到了逮捕這個環節也可透過律師追查。
其次 同步向海基會通報並請求協助
接下來家屬應帶著拘留通知書、最後通聯記錄、台胞證號與赴陸資訊向海基會陳情，並同步告知陸委會，留下正式紀錄以利後續爭取權益。
最後 盡快委任大陸執業刑事律師
律師是偵查階段唯一能見到嫌疑人的人。配偶、父母、子女及兄弟姊妹均有權代為委任。然若委任狀是在台灣做成的，依法須辦理文件公(認)證及驗證程序。這套流程需要時間，建議一旦確定要委任律師，就同步開始跑公(認)證。
兩岸律師楊軒廷提醒：切忌銷毀任何東西
家屬切勿因恐慌刪除手機對話或銷毀文件，這些可能是對親人有利的證據，請原封不動交給律師。若家屬在台灣一時不知如何委任大陸律師，擁有台灣大陸雙證的兩岸律師，能夠最快協助家屬聯繫大陸的律師，成為家屬與大陸律師溝通的最佳橋樑。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。