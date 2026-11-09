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家人在陸失聯涉國安法？律師示警高調曝光恐害人：揭黃金應對法則

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
家人在陸失聯若涉及國安案件，律師會見、家屬通知與溝通管道都更受限制，應先由專業律師評估再採取行動。示意圖／Ingimage
家人在陸失聯若涉及國安案件，律師會見、家屬通知與溝通管道都更受限制，應先由專業律師評估再採取行動。示意圖／Ingimage

前天還在深圳談生意，昨天手機驟然斷訊，這是許多兩岸家屬最不願面對、卻隨時可能發生的噩夢。

如果家屬在通知書上看到辦案機關是「國家安全局」，適用2024年7月起施行的《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，與一般公安案件有幾項重大不同：

律師會見門檻極高

這類案件在偵查期間，依法律師會見本需經許可。新規雖將拒絕理由限縮於恐毀證、逃跑或家屬牽連等四類「有礙偵查」事由，且廢除「案件涉密」作為拒絕理由，但實務操作上門檻依然偏高。

指定居所監視居住最長半年

若採取此措施，應於 24 小時內通知家屬。且法律明文規定不得向受處分人收費，更禁止在看守所或專辦場所執行。這些都是可以主張的權利。

高調曝光恐成雙面刃

偵查階段若貿然接洽媒體、發起連署，常導致辦案態度轉趨保守。發聲時機與策略必須嚴格與專業律師評估。

涉外領事探視難度增加

值得留意的是，該新法缺乏外籍人士領事通報與探視專章，涉外案件的溝通管道將更加嚴峻。這對涉外案件的家屬是一個現實的困難，需要另循管道主張。

兩岸律師楊軒廷提醒：雙證律師扮演重要的溝通橋樑

國安案件多涉及經濟犯罪、間諜或反分裂國家罪，法定刑責極重。具備兩岸雙證資格的律師能即時把關大陸律師辯護品質，是家屬至關重要的法律橋樑。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

國安法

兩岸律師楊軒廷

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