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外甥喪父、她幫付學費保費 為何報稅仍不能列扶養？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
幫親屬的孩子支付學費、保費，報稅時能否列報扶養，還要看雙方是否共同生活，以及依法應優先扶養的親屬能否履行義務。聯合報系資料照
幫親屬的孩子支付學費、保費，報稅時能否列報扶養，還要看雙方是否共同生活，以及依法應優先扶養的親屬能否履行義務。聯合報系資料照

幫姊姊的孩子付學費、保費報稅時可以列為扶養親屬嗎？申報外甥等「其他親屬或家屬」的免稅額，除了要有實際扶養的事實，還得看雙方是否同住、共同生活，以及依法應優先扶養的人能否履行義務。繳費單和匯款紀錄可以證明有出錢，但還得有其他事證，才能判斷是否符合列報資格。

一名納稅人申報2024年度綜合所得稅時，列報扶養3名親屬，合計29萬1,000元免稅額全遭北區國稅局剔除。納稅人提起訴願時，只爭取認列其中姊姊孩子的9萬7,000元免稅額，最後仍遭財政部駁回。

納稅人主張，姊姊的孩子自幼喪父，由姊姊獨力照顧，自己長期分攤孩子的生活費、學費及保費，並提出繳費單、保險要保書及匯款紀錄。不過，國稅局查到兩人在金門的戶籍地址不同，也未見足以證明兩人實際同住的資料。納稅人因此解釋，兩個門牌分別是家族祖厝和新家，都是家人長期共同生活、互相照顧的地方。

財政部查核發現，申報年度孩子和母親的就醫地點都在新北市，納稅人則在新竹縣任職、在苗栗市就醫。財政部綜合這些資料，認為繳費單及匯款紀錄可說明納稅人曾提供資助，但卷內資料仍不足以證明雙方當年確實同住、共同生活，因此難以認定具有民法上的家長、家屬關係。

財政部進一步指出，即使雙方確實住在一起，本案還要看扶養順位。孩子的父親雖已過世，但母親當年度仍有所得及財產，祖父、外祖父也查有所得及財產。依民法規定，這3人的扶養順位在納稅人之前。納稅人未能提出具體事證，證明順位在先的親屬無法履行扶養義務，因此財政部維持剔除9萬7,000元免稅額的決定。

依所得稅法，列報其他親屬或家屬，受扶養者須為未成年，或已成年但仍在校就學、身心障礙或無謀生能力，且確實受到扶養。以本案來說，孩子仍在就學，爭點在於誰有資格列報。是否共同生活，要看實際居住情形，戶籍只是查核資料之一。

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