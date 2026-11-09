名下多筆土地只收到一張地價稅單？有無漏列先確認這資料

在同一縣市有好幾筆土地，11月卻只收到一張地價稅單，可能是漏寄嗎？台中稅務局表示，地價稅採「總歸戶制」，同一人在同一縣市持有的多筆應稅土地，會合併計算稅額，原則上只會收到一張稅單。想確認有沒有漏列，可查看稅單附上的課稅土地清單。

稅務局說明，地價稅以土地所有權人為歸戶對象，並以縣市為範圍。以台中市為例，同一人即使在不同區持有應稅土地，仍會合併計稅。若土地分別位於台中市及其他縣市，則由各縣市分別計算、開單。房屋稅的計算方式不同，原則上是按戶課徵、分別開單。

稅務局提醒，收到地價稅單後，可逐筆核對隨附清單上的土地地段、地號及筆數。若清單已列出自己在該縣市持有的應稅土地，就可依這張稅單繳納，無須另外申請補發。