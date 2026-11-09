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賣自地自建屋 優稅有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，民眾申報房地合一稅應留意，自地自建適用20%稅率有明確條件，優惠範圍僅限於自行興建的房屋及其坐落基地，若同時出售其他名下土地，仍須依各自持有期間適用不同稅率。

依稅法規定，個人自地自建案件，自取得土地日起算，於五年內完成興建並出售房屋及土地者，可適用20%稅率。不過，若出售房地包含其他未作為建築基地土地，這部份無法一併適用20%優惠稅率。

國稅局舉例，小華（化名）2023年購入A、B兩筆土地，總價1,000萬元，並在A土地自行興建房屋，建築成本500萬元，於2025年出售A、B兩筆土地及房屋，總成交價2,250萬元。小華申報房地合一稅時，將整筆交易都按20%稅率計算，申報成交價2,250萬元、取得成本1,500萬元、必要費用90萬元及可減除費用30萬元，計算課稅所得630萬元，繳納稅額126萬元。

查核發現，符合20%優惠的只有自建房屋及其坐落的A土地；B土地並非房屋坐落基地，不符合自地自建優惠規定，須補稅52.5萬元。

國稅局 房地合一稅 土地

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