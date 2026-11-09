買賣債權獲利要報綜所稅 若有損失可在三年內扣除同類收入

財政部北區國稅局表示，個人買賣債權或權利取得利得，在申報綜合所得稅時屬於「財產交易所得」，應計入出售年度所得總額申報。國稅局提醒，這筆所得不會出現在查調所得清單中，納稅人若有相關收入，隔年報稅時必須主動申報。

北區國稅局表示，個人買賣債權或權利，應以出售時的成交價額，減除原始取得成本及相關必要費用後，計算財產交易所得。如果交易結果出現損失，則可從當年度的財產交易所得中扣除。

若當年度沒有其他財產交易所得可以扣除，或損失金額較高、當年度扣除不足，剩餘損失也不會立即失效，可延後至未來三年度的財產交易所得中繼續扣除。

財產交易所得課稅規定

舉例來說，小美2019年間花費2,000萬元，向他人買進一筆以不動產擔保的債權，債權本金為2,500萬元。由於債務人遲遲無法清償到期借款，小美後來向法院聲請強制執行抵押擔保的不動產。

到了2025年，法院拍賣債務人的不動產，小美最終獲得2,980萬元分配款，其中包括本金2,500萬元及利息480萬元。

由於小美當初只花2,000萬元取得這筆債權，因此收回2,500萬元本金後，超過原始取得成本的500萬元，屬於財產交易所得；另外取得的480萬元，則屬於利息所得。兩筆所得性質不同，但都必須併入2025年度綜合所得總額，並在2026年5月報稅時申報。

國稅局提醒，這類個人買賣債權或權利取得的財產交易所得，並非所得稅法規定應辦理扣繳及申報的所得，因此民眾在報稅期間查詢所得資料時，不會出現在所得清單上。