新聞中的法律／應對資安事件 三個提醒

今年10月，某電商平台公布訂單資料庫遭入侵的調查報告，影響範圍可能涵蓋1,300多個品牌、近480萬名消費者。而在11月，有銀行因新網銀系統供應商程式原生瑕疵，遭駭客攻擊，導致客戶帳戶遭異常轉出，銀行發現異常後立即通報收款銀行凍結帳戶，所有款項在事發當天全數返還客戶。

兩起事件起因不同，但客戶想問的問題卻都是：我的資料和錢，現在到底安不安全？這個問題，第一個要回答的不是背後的系統廠商，而是企業自己。在我長期處理企業個資與資安管理制度及爭議事件經驗下，有三點提醒。

第一，先知道自己用了什麼，才談得上修補。

10月底，網站常用的程式語言PHP發布安全更新，修補兩個重大漏洞；發現漏洞的研究團隊表示，前沿AI模型協助找出漏洞，並把它轉成可用的攻擊程式。然而，多數企業主並不清楚官網、購物車或會員系統是否用到PHP、用的是哪個版本。

依個資法施行細則第12條，企業安全措施得包括設備安全管理，及事故預防、通報及應變機制；當我們不了解、未盤點使用系統及程式，如同摸黑走路，一旦出事就很難說明自己已盡適當維護措施，也不可能天真只以「這是開源軟體漏洞」帶過。

實務上，企業很多是委託專業廠商建置系統，建議收到這類警訊時，請維護廠商逐項書面回覆：用到哪些系統、是否已修補、尚未修補的何時完成，並將回覆留存在系統清單中，記明每套系統由誰負責。

第二，委外不等於免責，通報時程要寫進契約。

依個資法施行細則第8條，品牌委託平台處理及利用會員個資，依法即應對平台（受託者）為適當監督，監督事項包括受託者或其受僱人違反個資保護法規時應通知的事項及補救措施，並應定期確認執行狀況、記錄結果。

因此委外契約至少要寫清楚：平台發現疑似外洩後多久內通知品牌、範圍未明時也應先說明已知狀況、由誰保存存取紀錄、由誰聯繫消費者，而不是事件整體爆發後才開會討論。

消費者不會分辨系統由誰建置，但絕對會記得那通讓他匯款的詐騙電話所報出的是哪個品牌。

第三，有人要求改帳戶等重要行為，一律停下來回撥確認。

而詐騙最後要的，往往只是一個動作：改帳戶、付款或退款。因此，凡是要求變更收款帳戶、退款到新帳戶的來信，應先暫停處理，以公司原先留存的電話回撥確認，再由另一人覆核。個資法施行細則第12條所列的安全措施，也包括人員管理與教育訓練；與其每年放一次宣導影片，不如直接用一封金額正確、只換了帳號的模擬信測試同仁。

過去資安多半被當成資訊部門的預算問題和注意事項；但從近來這幾起事件來看，它也涉及企業經營的風險管理、品牌商譽維護。與其等到客戶來電，才回翻契約、找廠商，不如在這個月的經營會議上，走一次整體標準作業流程（SOP）：資料放在哪裡？出事誰接第一通電話？有人冒名要求換帳戶，付款會停在哪一步？事前調整及準備永遠是最好的解法。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）