企業收比特幣貨款 認列須留意稅務

企業以虛擬資產收付款，不課營業稅仍有所得稅問題。KPMG安侯建業提醒，企業銷貨收取比特幣等虛擬資產，除須認列原有營業收入，日後處分或移轉該資產時，也可能另有財產交易損益，應分階段計算，並留意會計與稅務認列差異。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜表示，虛擬資產須依性質判斷所得類別。非證券性質，原則上以收入減除相關成本費用，併入營利事業所得課稅；具證券性質者，須留意證券交易所得及最低稅負制規定。

游雅絜指出，企業導入前應檢視產品特性、交易條件及經濟實質，判斷應列為存貨、無形資產或金融資產。帳上認列的公允價值變動或減損，稅務上未必能認列。財政部9月釋令明定，營業人銷售符合規定的虛擬資產及穩定幣，非屬營業稅課稅範圍。

KPMG安侯建業稅務投資部協理吳佳芸提醒，平台提供交換、移轉或保管服務所收取的費用，及營業人銷售NFT，須依規定課徵營業稅。