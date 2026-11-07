收到16個月房屋稅稅單 是寄錯了嗎？稅務局給答案

房屋稅通常一年繳一次，但有些新成屋的稅單會一次列出16個月的稅額。新竹稅務局指出，房屋稅2.0上路後，若房屋在3月至6月間新建、增建或改建完成，這段期間的稅額會併入次年5月的稅單。加上次期原本的12個月，單張稅單最長可涵蓋16個月。

房屋稅2.0自2024年7月1日起實施，房屋稅由按月改為按年計徵，每期課稅期間為當年7月1日至次年6月30日，並以每年2月最後一天的房屋所有人，認定當期納稅義務人。房屋若在2月底過後、6月底以前完工，完工後至6月底的稅額就會併到下一期徵收，這就是「跨期併徵」。

像是日前吳太太就曾詢問，她在2026年1月買下一戶新成屋，5月收到房屋稅單，發現一次被課了16個月。原來這間房屋在2025年3月完工，當年3月至6月的4個月稅額，併入2026年期原有的12個月，也就是從2025年7月到2026年6月，合計16個月。由於2026年2月28日當天，房屋已登記在吳太太名下，因此整張稅單由她繳納。