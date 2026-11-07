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透天厝一樓改當店面 房屋稅、地價稅怎麼算？稅務局說明

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
透天厝若整層用途不同，可按各樓層使用面積的比例拆算。示意圖。聯合報系資料照
透天厝若整層用途不同，可按各樓層使用面積的比例拆算。示意圖。聯合報系資料照

透天厝一樓改當店面、工作室，甚至拿來當網拍囤貨倉庫，地價稅房屋稅都可能跟著變。新竹稅務局指出，地價稅會依各樓層的實際用途，按比例拆算土地面積，符合自用住宅要件的部分適用千分之2優惠稅率，營業或出租部分則按一般用地稅率千分之10至55課徵。房屋稅也會依住家與非住家的實際使用面積分開計算，其中非住家用的課稅面積，最低為該樓層面積的六分之一。

稅務局說明，要適用自用住宅用地地價稅優惠，土地所有權人、配偶或直系親屬須在該地辦妥戶籍登記，且申請優惠的部分須無出租或營業使用。透天厝若整層用途不同，可按各樓層使用面積的比例拆算。公寓或大樓的同一層若一部分自住、一部分營業，只要能明確劃分使用面積，也可按比例計算各自所占的土地面積，分別適用不同稅率。

以一棟三層樓透天厝為例，基地面積75平方公尺，每層45平方公尺，原本全棟自住。屋主的大女兒經營網拍，將一樓整層改作囤貨倉庫後，二、三樓仍供自住，占總樓地板面積三分之二，因此有50平方公尺的土地可繼續適用地價稅千分之2優惠稅率，其餘25平方公尺按一般用地稅率課徵。房屋稅方面，一樓45平方公尺按營業用稅率3%課徵，二、三樓仍適用自住住家用稅率。

稅務局提醒，商號註銷或搬走後，原本按一般用地稅率課徵的土地，須由土地所有權人重新申請，經審核符合自用住宅要件後，才能恢復優惠。地價稅優惠須在當年9月22日前申請，逾期自次年起適用。房屋若因出租、營業面積變更或戶籍遷出，導致原適用自住住家用稅率的條件消失，應在30日內申報，以免遭補稅及處罰。

至於房屋稅，自住房屋須由本人、配偶或直系親屬辦妥戶籍登記，才可享有1%或1.2%的自住住家用稅率。稅務局在2025年發布的公告指出，2026年房屋稅的設籍及申請期限因遇假日順延至3月23日，未辦妥戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵。

透天厝 房屋稅 地價稅

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