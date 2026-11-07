老農賣地要繳千萬元土增稅！ 稅務局出手後省下90萬元

農地變更使用分區後出售，即使無法適用農地不課徵土增稅的優惠，仍可能透過調高「原地價」減輕稅負。新竹稅務局指出，若能證明土地在2000年1月28日是農業用地，且當時確實作農業使用，就可申請以當期公告土地現值作為計算漲價的起點。新竹一名張姓老農出售關埔重劃區土地，原估須繳1,018萬元土地增值稅，重算後少繳90萬元，稅額約928萬元。

稅務局分享，張姓老農於1970年取得這筆土地，當時公告土地現值每平方公尺僅18元，到了2025年已升至5萬6,000元。由於土地使用分區已從農業區變更為商務專用區，出售時無法取得農業使用證明書，也就無法適用農業用地不課徵土增稅的規定。

稅務局建議張姓老農向市府都市發展處申請土地使用分區證明，確認這筆土地在《土地稅法》修正生效當天，也就是2000年1月28日的使用分區。稅務局再調閱相關圖資比對，確認當時仍屬農業用地，且實際種植作物，因此輔導他申請調高原地價。

原地價調高後，為什麼能少繳稅？稅務局說明，土增稅是在土地所有權移轉時，依土地漲價總數額計算。原地價是計算土地漲價的基準。本案改採2000年1月28日當期的公告土地現值作為原地價後，早年累積的部分漲幅便無須納入這次計算，土地漲價總數額隨之降低，稅額也少了90萬元。

稅務局提醒，無論移轉時是否申請農地不課徵土增稅，只要符合2000年1月28日當天為農業用地、且確實作農業使用的條件，就可申請調整原地價。本案透過土地使用分區證明和歷史圖資，分別確認當時的土地分區及實際使用情形。