農地是法院拍賣的 家屬為何還要補繳220萬元遺產稅？

繼承農地獲准免徵遺產稅，即使土地是被法院拍賣，仍可能被追稅。依規定，農地在五年列管期間因法拍移轉，若繼承人未在國稅局指定的期限內恢復所有權登記並繼續農用，國稅局可追回原先免繳的稅款。

一名父親於2019年過世，留下約3,977萬元遺產，其中包括台北市一筆共有農地的八分之一持分。台北國稅局按父親過世時的公告土地現值，核定這筆持分價值約2,493萬元，全數列為農業用地扣除額。家屬原本不用繳遺產稅，這筆農地則自繼承日起列管五年。

父親持有的八分之一，是對整筆農地的權利比例，沒有一塊已劃好的土地單獨歸他所有。法院判決將整筆共有農地拍賣，再按各共有人持分分配價金，農地於2023年7月由另一名共有人拍定，同年10月辦理移轉登記，當時仍在五年列管期間。

國稅局發現土地移轉後，通知繼承人在收到公文後一個月內恢復所有權登記，並繼續作農業使用。家屬逾期未恢復登記，國稅局因此取消原先核准的農地扣除額，追繳遺產稅220萬4,134元。

家屬主張，土地是因共有物分割被法院拍賣，與繼承人欠債無關，家屬也無法控制拍賣或把土地拿回來，應免予追稅。財政部認為，法院拍賣具有買賣性質，農地移轉給非繼承人後，原繼承人已無法繼續將土地作農業使用。法律列出的免追稅情形包括承受人死亡、土地被徵收或依法變更為非農業用地，本案的法拍移轉未符合這些例外。

家屬也指出，按拍定價換算，繼承的持分約值1,276萬元，只有原核定價值的一半左右，應按實際拍定價計稅。財政部指出，遺產中的土地價值以被繼承人死亡時的公告土地現值為準，之後的拍賣成交價不影響計稅基準。財政部駁回並維持原處分。