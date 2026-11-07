多屋族注意！閒置房屋出租可節稅 彰化稅務局提醒掌握3項條件

非自住住家用房屋的持有戶數越多，房屋稅率越高，彰化地方稅務局建議，多屋族若將閒置房屋出租供住家使用，且符合相關規定，房屋稅率可望降低，既能活化房屋，也可以減輕稅負。

稅務局以彰化縣為例，非自住住家用房屋依納稅義務人在全國持有的總戶數，適用2.6%至4.8%的差別稅率；但如果將房屋出租供住家使用，租賃所得達財政部公告的當地一般租金標準，稅率可降為1.5%至2.4%，節稅幅度相當可觀。

不過，稅務局指出，多屋族想要適用較低稅率，必須符合三項條件。第一，房屋必須實際出租供住家使用，且租金須達財政部公告的當地一般租金標準。

第二，必須在每年房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前，檢附租賃契約向地方稅稽徵機關提出申請，逾期申請只能從下一期適用優惠稅率；租約到期後重新續約，也必須再次提出申請。

第三，房東在每年5月申報綜合所得稅時，必須如實申報租賃所得。 如經查核未申報租賃所得或申報未達租金標準，將無法適用優惠稅率並追繳房屋稅。

稅務局提醒，多屋族可檢視名下閒置房屋是否適合出租，透過合法出租增加房屋使用效益，也能降低房屋稅負。如有疑問或需要試算租金標準，可撥打免費服務專線0800-476969洽詢。