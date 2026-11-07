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家族持有近50年古厝 繼承賣房為何只算5年多？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部放寬連續繼承房地的持有年限算法，不可回溯。示意圖。記者陳俊智／攝影
財政部放寬連續繼承房地的持有年限算法，不可回溯。示意圖。記者陳俊智／攝影

同一間房在家族手上約50年，為何出售時，房地合一稅的持有期間只能算5年4個月？一名納稅人賣掉先由父親繼承、再傳給自己的桃園房地，因未申報，遭補稅約149萬元、裁罰約30萬元。財政部後來放寬連續繼承房地的持有年限算法，但這筆補稅及裁罰在函令發布前已確定，納稅人申請重算退稅，最後遭駁回。

本案房地最早由母親在1972年買入土地，隔年辦理建物第一次登記。母親2017年過世後，由父親繼承；父親2018年過世，再由納稅人繼承。納稅人於2022年以1,511萬元出售，卻未在完成移轉登記次日起30日內申報房地合一稅。

北區國稅局認定，納稅人於2018年繼承取得房地，屬房地合一稅課稅範圍。依當時規定，計算稅率時，可併入直接前手父親的持有期間，因此從父親2017年繼承起算，至2022年出售為止，共5年4個月，適用20%稅率。國稅局核定課稅所得約747萬元，補稅約149萬元，原裁罰約60萬元，復查後減為約30萬元。

納稅人收到復查決定後，未在期限內提起訴願，補稅及裁罰於2023年8月確定。同年11月，財政部發布解釋令，放寬房地連續兩次以上因繼承或受遺贈而移轉時，可併計各次被繼承人或遺贈人的持有期間。納稅人據此主張，這間房前後兩次買賣相隔約50年，應把母親的持有期間也算進去，並申請退還已繳稅款及罰鍰。

財政部指出，這道函令是新增的放寬措施。本案並非促成該函令發布的申請案，且核課及裁罰在發布前已確定，因此無法依新函令重算，維持國稅局處分。

繼承 房地合一稅 財政部 國稅局 土地

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