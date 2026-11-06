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員工欠稅10萬元 公司收扣薪命令沒處理害到自己
員工欠稅遭扣薪，公司收到執行命令卻沒處理，自家財產也可能遭強制執行。中區國稅局提醒，雇主收到行政執行分署核發的扣薪命令後，應依命令扣薪並移轉或支付款項。若員工已離職、沒有薪資可扣，或對扣押金額有疑義，應盡速以書面向核發命令的分署陳報或聲明異議。
國稅局說明，民眾欠稅等公法上金錢債務遭移送執行後，行政執行分署若查到當事人有薪資可領，可向雇主發出扣薪命令。命令所扣押的部分，員工不得領取或處分，雇主也不得再發給員工，應依命令將款項移轉給移送機關，或支付給行政執行分署，用來清償欠款。
日前就有一名男子積欠綜所稅10萬餘元，遭移送強制執行。行政執行分署查到他在一家公司任職，便向公司發出扣薪命令。公司收到後未依命令扣薪並移轉或支付款項，彰化分局因此向行政執行分署聲請，直接對公司財產強制執行。
國稅局提醒，雇主若對員工是否仍在職、是否有薪資可領，或可扣押的金額與範圍有疑義，應向發出命令的分署說明，由分署查明處理。雇主若未依法配合，行政執行分署可依移送機關聲請，直接對雇主財產強制執行。
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