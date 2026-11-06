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兩戶打通可享1.2%房屋稅 戶籍、門牌算給你看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，如符合其他自住要件，仍得按自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅。示意圖。聯合報系資料照
房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，如符合其他自住要件，仍得按自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅。示意圖。聯合報系資料照

把相鄰兩戶打通當自家住，房屋稅只要其中一戶設籍，兩戶都有機會適用1.2%自住稅率。台南稅務局提醒，兩戶雖然可以共用一處戶籍，但若未辦妥建物或稅籍合併，計算全國自住戶數時，仍按門牌算兩戶。

稅務局表示，房屋要適用自住稅率，須符合三項條件。房屋沒有出租或供營業使用，由屋主本人、配偶或直系親屬實際居住並辦妥戶籍登記，而且屋主本人、配偶及未成年子女在全國合計的自住房屋須在三戶以內。若相鄰房屋已打通並合併自住，只要其中一戶設籍，且符合其他自住條件，兩戶都可適用1.2%稅率。

舉例來說，張先生一家在全國共有兩間相鄰房屋，打通後作為住家，沒有出租或營業，全家戶籍都設在A屋。張先生申請自住優惠時，B屋無須另外設籍，也可適用1.2%稅率。不過，若未申請並獲准辦理建物或稅籍合併，這兩間房屋仍占全國自住三戶額度中的兩戶。

稅務局提醒，符合自住條件的屋主，應在每期房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前，向房屋所在地的地方稅稽徵機關申報，遇假日順延。逾期申報，自申報的次期起適用優惠。經核定後，只要使用情形沒有變更，往後免再申報。

房屋稅 門牌 戶籍

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