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明年贈與、遺產免稅額調高
贈與稅年度免稅額為二四四萬元、遺產稅免稅額為一三三三萬元，截至今年十月，消費者物價指數（ＣＰＩ）較上次調整累計漲幅百分之十一點九一、已達百分之十的調整門檻，以此計算，明年贈與稅免稅額將調高至二七三萬元、遺產稅免稅額將調至一四九二萬元。
至於繼承或贈與案件適用課稅級距金額已於二○二五年調整，目前尚未累計達調整標準。財政部官員表示，每年在十月ＣＰＩ公布後，若遇到部分項目需調整時，十一月就會公告隔一年度發生的繼承或贈與案件適用遺產及贈與稅法規定之免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額金額。
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