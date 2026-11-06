土地已賣掉仍可能收到稅單…地價稅誰繳 看納稅基準日

土地已賣掉，仍可能收到當年度地價稅單。基隆市稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當天地政機關土地登記簿上記載的土地所有權人或典權人，就是當年度納稅義務人，不論持有多久，都須負責繳納該筆土地全年的地價稅。

地價稅繳納期限至11月30日，稅務局指出，判斷地價稅由誰繳納，關鍵在8月31日的土地登記狀態，舉例來說，賣方在8月31日仍登記為土地所有權人，之後才完成移轉登記，即使收到稅單時土地已過戶給買方，當年度地價稅仍由賣方負責繳納，稅務局不會依買賣雙方各自持有的月份，拆分稅單或分別計算稅額。

至於買賣契約約定由買方負擔，或依雙方持有月份比例分攤，稅務局說明，這些都屬於買賣雙方的私權約定，不能據此要求變更納稅義務人，也不能要求稅務局按持有期間分開課稅。雙方如何分攤，與依法由誰負責繳稅，須分別處理。