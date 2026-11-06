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農地種電 有條件免稅
農地架設太陽能板「種電」，不一定會被課地價稅。彰化縣稅務局表示，農業用地設置太陽能光電設施，若依法取得農業設施容許使用證明、經能源主管機關同意備查，且持續作農業使用，仍可課徵目前停徵的田賦；若只有發電、未作農業使用，就會改課地價稅。
稅務局指出，農業用地要適用田賦，必須同時符合農地及農用兩項條件。
依規定，農地設置太陽能光電設施，須依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，取得合法的農業設施容許使用證明文件，再經能源主管機關依能源相關法令同意備查，且持續作農業使用，才能適用。
舉例來說，太陽能板下方仍種植作物，且設施不影響內部動植物生長，符合條件，才有適用田賦的空間。另外，在養殖用地設置綠能設施，採取「漁電共生」方式，將發電與養殖等農業經營結合，符合規定也可課徵田賦。
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