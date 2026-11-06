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賣房解約 沒收定金要報稅…須列入其他所得、一併申報綜所稅

經濟日報／ 記者胡順惠邱琮皓／台北報導
房子沒賣成，沒收原買方的定金別忘了報稅。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
房子沒賣成，沒收原買方的定金別忘了報稅。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

房子沒賣成，沒收原買方的定金別忘了報稅。財政部台北國稅局表示，個人出售不動產，若因買方未履行契約而沒收定金，這筆款項屬於「其他所得」，應併入取得年度綜所稅申報。即使交易最後取消，也不能因房屋未過戶，就認為不須申報所得，否則經查獲，除須補稅，還可能受罰。

台北國稅局說明，個人與他人簽訂不動產買賣契約後，若對方放棄承買，賣方因此沒收定金，依《所得稅法》第14條第1項第10類規定，屬於其他所得，應與取得當年度的其他各類所得合併申報課稅，而非等到日後房屋順利出售時才處理。

沒收購屋定金報稅重點
沒收購屋定金報稅重點

也就是說，判斷這筆定金是否須報稅，重點在於賣方已因買方違約而沒收款項。原本約定的房屋交易雖然沒有完成，但沒收定金所產生的所得，仍有申報義務。民眾處理解約及款項時，也應一併留意所屬年度，避免到了申報綜所稅時漏列。

舉例來說，阿花（化名）於2024年8月15日與買方小美簽訂不動產買賣契約，約定總價9,000萬元，並依約收取900萬元定金。後來小美因個人因素無法履行契約，雙方解除契約，阿花便沒收小美已支付的900萬元定金。

不過，阿花辦理2024年度綜所稅結算申報時，並未申報這筆900萬元所得。國稅局查核發現後，除核定補徵漏繳的稅款，也依所得稅法第110條規定處罰，依法可按所漏稅額處二倍以下罰鍰。罰鍰計算基礎是漏繳稅額，並非直接以沒收的900萬元計算。

國稅局提醒，民眾若發現有所得漏未申報，應把握自動補報補繳機會。在未經檢舉，也尚未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向戶籍所在地稽徵機關補報，並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，加計利息免予處罰。

因此，出售房屋遇到買方違約，除了確認解約及定金處理方式，也別忽略後續報稅。已沒收的定金應在取得年度列報；若發現先前漏報，宜儘早辦理補報補繳，以免錯失免罰機會。

報稅 國稅局 綜所稅

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