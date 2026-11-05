快訊

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

減稅大禮包！明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1,492萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1,492萬元。圖／AI生成
明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1,492萬元。圖／AI生成

遺產稅現行免稅額為1,333萬元、贈與稅免稅額為244萬元，由於物價累計漲幅已達到調整門檻，截至今年10月為止，CPI較上次調整累計漲幅已達11.91％，以此計算，明年遺產稅免稅額將調高至約1,492萬元、贈與稅免稅額也將調整至約273萬元。

以目前累計漲幅11.91％計算，明年贈與稅免稅額將可調高29萬元，由244萬元調高至273萬元；遺產稅免稅額則可調高159萬元，由1,333萬元調高至1,492萬元。

依「遺贈稅法」規定，遺贈稅免稅額、課稅級距及扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲10％以上時，自次年起按上漲程度調整。遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為2022年，截至今年8月為止，適用物價指數累計漲幅已達11.91％，已經超過調整門檻，因此明年遺產稅及贈與稅免稅額確定將調高，但切確的調整幅度必須要等到財政部於年底正式公告，明年繼承及贈與案件適用。

免稅額 贈與稅 減稅 遺產稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生前兩年贈與誰繳遺產稅？新制四大重點讓你一篇看懂

航空貨運再漲燃油附加費…華航月中調高歐美線費用 長榮航、星宇航也將跟進

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

經濟成長率增加、股市上漲 賴總統：稅收增加決定回饋人民

相關新聞

減稅大禮包！明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1,492萬元

遺產稅現行免稅額為1,333萬元、贈與稅免稅額為244萬元，由於物價累計漲幅已達到調整門檻，截至今年10月為止，CPI較上次調整累計漲幅已達11.91％，以此計算，明年遺產稅免稅額將調高至約1,492萬元、贈與稅免稅額也將調整至約273萬元。

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

房屋稅2.0新制針對符合條件的全國單一自住房屋，稅率由1.2%調降為1%。新竹市政府公告116年期全國單一自住房屋現值門檻為182.55萬元，預估全市約有6萬5,439戶適用1%優惠稅率。竹市稅務局提醒，符合條件的民眾應於明（116）年3月22日前完成戶籍登記，並向房屋所在地稅捐稽徵機關提出申報，經核准後即可適用優惠稅率，呼籲民眾留意申請期限，把握節稅權益。

高雄男賣房賠售200萬 漏掉一件事挨罰3萬元

賣房賠錢，也要申報房地合一稅。高雄國稅局表示，民眾出售2016年1月1日以後取得的房地，不論有無獲利、是否須繳稅，都應在完成所有權移轉登記次日起30日內申報。即使交易虧損，未依限申報仍可能被處3,000元至3萬元罰鍰。

她欠稅1,500萬元被限制出境 用這招可暫時解禁出國

欠稅遭限制出境或名下財產被禁止處分，除了繳清欠款，也可提供足額擔保，申請解除限制。北區國稅局表示，擔保品不限欠稅人本人所有，也可由第三人提供財產，經審查及完成相關程序後，即可解除保全措施，但欠繳稅款仍須清償。

生前兩年贈與誰繳遺產稅？新制四大重點讓你一篇看懂

生前收到長輩贈與，即使不是繼承人，也可能須繳遺產稅。南區國稅局表示，遺產及贈與稅法修正後，死亡前兩年贈與特定親屬、須併入遺產課稅的財產，其對應稅款改由受贈人負擔，應掌握併計範圍、稅款分擔、納稅對象及適用時間四大重點。

土地賣掉怎麼還收到稅單？稅務局解答關鍵在這一天

土地已經賣掉，仍可能收到當年度地價稅單。基隆稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當天地政機關土地登記簿上記載的土地所有權人或典權人，就是當年度納稅義務人，不論持有多久，都須負責繳納該筆土地全年的地價稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。