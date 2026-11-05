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減稅大禮包！明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1,492萬元
遺產稅現行免稅額為1,333萬元、贈與稅免稅額為244萬元，由於物價累計漲幅已達到調整門檻，截至今年10月為止，CPI較上次調整累計漲幅已達11.91％，以此計算，明年遺產稅免稅額將調高至約1,492萬元、贈與稅免稅額也將調整至約273萬元。
以目前累計漲幅11.91％計算，明年贈與稅免稅額將可調高29萬元，由244萬元調高至273萬元；遺產稅免稅額則可調高159萬元，由1,333萬元調高至1,492萬元。
依「遺贈稅法」規定，遺贈稅免稅額、課稅級距及扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲10％以上時，自次年起按上漲程度調整。遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為2022年，截至今年8月為止，適用物價指數累計漲幅已達11.91％，已經超過調整門檻，因此明年遺產稅及贈與稅免稅額確定將調高，但切確的調整幅度必須要等到財政部於年底正式公告，明年繼承及贈與案件適用。
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