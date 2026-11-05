明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

房屋稅2.0新制針對符合條件的全國單一自住房屋，稅率由1.2%調降為1%。新竹市政府公告116年期全國單一自住房屋現值門檻為182.55萬元，預估全市約有6萬5,439戶適用1%優惠稅率。竹市稅務局提醒，符合條件的民眾應於明（116）年3月22日前完成戶籍登記，並向房屋所在地稅捐稽徵機關提出申報，經核准後即可適用優惠稅率，呼籲民眾留意申請期限，把握節稅權益。

竹市稅務局表示，「多屋重稅、自住減稅」是政府推動居住正義重要措施。房屋稅2.0新制將符合條件的全國單一自住房屋稅率由1.2%調降至1%，房屋稅額相當於減少1/6；另針對非自住住家用房屋改採「全國歸戶」，依全國持有應稅戶數實施差別稅率及全數累進課徵，未作有效利用的非自住住家用房屋稅率則調整為2.6%至4.8%，藉由合理化稅負及稅率差距，鼓勵多屋族釋出閒置房屋，促進住宅有效利用，落實租稅公平。

全國單一自住房屋須符合以下條件，才能適用1%優惠稅率，包括本人、配偶及未成年子女全國合計僅持有1戶房屋、房屋無出租或供營業使用，並供本人、配偶或直系親屬居住，且於該屋辦妥戶籍登記，房屋現值也須符合一定金額標準。

新竹市116年期全國單一自住房屋現值以182萬5500元為基準，預估約有6萬5439戶可適用1%優惠稅率；另有656戶房屋現值超過該門檻，若仍符合自住要件相關規定，可適用自住住家用稅率1.2%課徵。

在房屋稅2.0新制下，即使同樣符合自住條件，仍須視房屋現值是否超過基準額，適用不同稅率。以王姓兄弟為例，哥哥名下房屋評定現值為150萬元，未超過基準額，可適用1%優惠稅率，每年房屋稅為1萬5000元，相較按1.2%稅率計算的1萬8000元，每年可省下3000元；弟弟名下房屋因屬新建大坪數建案，現值達250萬元，超過基準額，雖無法適用1%優惠稅率，但仍可按1.2%自住稅率課徵。

自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦妥戶籍登記，才可適用自住優惠稅率。尚未完成戶籍登記者，最遲應於116年3月22日前完成並提出申請，未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，與自住住家用稅率相比，最高相差4倍，請提早做好節稅規劃。如有疑問可上稅務局網站查詢，或電洽03-5225161分機401-419、0800-000321、1999市民服務專線。