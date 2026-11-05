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高雄男賣房賠售200萬 漏掉一件事挨罰3萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房地合一稅採自行申報制，不能因為沒有賺錢就省略申報。示意圖／永慶房屋提供
房地合一稅採自行申報制，不能因為沒有賺錢就省略申報。示意圖／永慶房屋提供

賣房賠錢，也要申報房地合一稅高雄國稅局表示，民眾出售2016年1月1日以後取得的房地，不論有無獲利、是否須繳稅，都應在完成所有權移轉登記次日起30日內申報。即使交易虧損，未依限申報仍可能被處3,000元至3萬元罰鍰。

國稅局指出，房地合一稅採自行申報制，不能因為「沒有賺錢」就省略申報。依所得稅法規定，個人有適用房地合一稅的交易所得或損失，均須填具申報書，檢附契約書影本及相關文件，向申報時戶籍所在地稽徵機關辦理；有應納稅額者，須一併檢附繳稅收據。

舉例來說，老王去年3月5日以1,000萬元購入房地，另支付改良及移轉費用100萬元，今年6月1日完成移轉登記，以900萬元出售，交易虧損200萬元。

雖然老王賣房沒有獲利，仍須在今年7月1日前完成申報。若未依限辦理，即使國稅局查獲後認定交易確實虧損，仍會因未按時申報受罰，並非沒有應繳稅款，就沒有申報義務。

此外，交易損失經國稅局核定後，可從交易日以後三年內的房地交易所得中減除，民眾應保存買賣契約、成本及費用等證明文件。

國稅局提醒，若有出售適用房地合一稅的房地卻未申報，應儘速補辦。在未經他人檢舉、也未經稽徵機關調查前，自動補報，並就應補繳稅款加計利息繳清，可免予處罰。

高雄 國稅局 房地合一稅

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