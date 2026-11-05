她欠稅1,500萬元被限制出境 用這招可暫時解禁出國
欠稅遭限制出境或名下財產被禁止處分，除了繳清欠款，也可提供足額擔保，申請解除限制。北區國稅局表示，擔保品不限欠稅人本人所有，也可由第三人提供財產，經審查及完成相關程序後，即可解除保全措施，但欠繳稅款仍須清償。
國稅局指出，納稅人欠繳稅款，稅捐稽徵機關可依稅捐稽徵法第24條規定，採取財產禁止處分或限制出境等保全措施。若欠稅人有處分財產或出國需求，除全額清償欠稅，也能依法提供足額擔保，經核准後解除限制。
不過，第三人願意提供財產，不代表就能立即解除限制。以不動產為例，須為易於變價、無產權糾紛，且價值足以清償欠款的土地及已辦妥所有權登記的房屋，並經國稅局估價、審查及完成抵押權設定登記，才能接續辦理解除程序。
舉例來說，小美（化名）欠繳已確定的綜合所得稅及罰鍰合計1,500萬元，經依法通知地政事務所，對其名下不動產辦理禁止處分登記，但仍不足以保全欠款，因此再依法報請財政部轉請內政部移民署限制出境。
小美近期因有緊急出國需求，向國稅局尋求協助。在國稅局輔導下，小美提供第三人所有的土地及已辦妥所有權登記的房屋作為擔保，經估價與審查，認定價值足以保全所欠1,500萬元稅款及罰鍰，並完成抵押權設定。
國稅局隨後函請地政事務所，塗銷小美不動產的禁止處分登記，同時報請財政部轉請移民署解除出境限制。國稅局提醒，民眾應依限繳稅，避免影響財產處分及出國安排；若已遭保全，可洽稅捐稽徵機關了解提供擔保的方式與程序。
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