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生前兩年贈與誰繳遺產稅？新制四大重點讓你一篇看懂

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
受贈人須按財產比例負擔稅款。示意圖。圖／123RF
受贈人須按財產比例負擔稅款。示意圖。圖／123RF

生前收到長輩贈與，即使不是繼承人，也可能須繳遺產稅。南區國稅局表示，遺產及贈與稅法修正後，死亡前兩年贈與特定親屬、須併入遺產課稅的財產，其對應稅款改由受贈人負擔，應掌握併計範圍、稅款分擔、納稅對象及適用時間四大重點。

第一，死亡前兩年贈與特定親屬，須併入遺產。國稅局解釋，被繼承人死亡前兩年內，贈與配偶、各順序繼承人及其配偶的財產，須併入遺產總額課稅，稱為「擬制遺產」。財產雖已在生前送出，仍納入遺產稅計算範圍，不能因完成贈與，就認為與遺產稅無關。

第二，受贈人按財產比例負擔稅款。依修正後第6條規定，按各受贈財產占遺產總額的比例，計算各受贈人應負擔的遺產稅，分別發單課徵。計算方式是以全案遺產稅額，乘以各筆受贈財產占遺產總額的比例，並非直接以受贈金額乘上遺產稅率。

舉例來說，老馮（化名）死亡後，遺產總額為5,000萬元，包含死亡前兩年贈與兒子小馮的1,000萬元、媳婦小美的500萬元，繼承人為馮太太及小馮，全案遺產稅為200萬元。

小馮受贈財產占20%，須負擔40萬元；小美受贈財產占10%，須負擔20萬元，國稅局分別對兩人發單。其餘3,500萬元遺產對應的140萬元稅款，則以馮太太及小馮等全體繼承人為納稅人發單課徵。

第三，不是繼承人或拋棄繼承，仍可能須繳稅。受贈人即使不具法定繼承人身分，例如媳婦、女婿，或已拋棄繼承、喪失繼承權，仍須負擔受贈財產對應的稅款。小美雖不是老馮的繼承人，仍須繳納20萬元，不能以未參與繼承為由免除。

第四，新制適用看死亡日期。本次修法於今年9月11日公布、9月13日生效，落實憲法法庭113年憲判字第11號判決意旨，確保租稅公平。被繼承人於今年9月13日以後死亡的案件適用，判斷關鍵是死亡日期，而非贈與日期。民眾規劃財產移轉時，應留意贈與對象、金額及後續稅款負擔。

遺產稅 國稅局 稅款

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