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土地賣掉怎麼還收到稅單？稅務局解答關鍵在這一天

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
買賣房地時，最好在契約中明確約定地價稅的分攤方式。示意圖。記者游智文／攝影
買賣房地時，最好在契約中明確約定地價稅的分攤方式。示意圖。記者游智文／攝影

土地已經賣掉，仍可能收到當年度地價稅單。基隆稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當天地政機關土地登記簿上記載的土地所有權人或典權人，就是當年度納稅義務人，不論持有多久，都須負責繳納該筆土地全年的地價稅。

稅務局指出，判斷地價稅由誰繳納，關鍵在8月31日的土地登記狀態，而非收到稅單時，土地是否仍在名下。因此，民眾即使已經出售土地，也不能只因目前已非地主，就認為不必繳納當年度地價稅，仍須確認所有權移轉登記的時間。

例如，賣方在8月31日仍登記為土地所有權人，之後才完成移轉登記，即使收到稅單時土地已過戶給買方，當年度地價稅仍由賣方負責繳納，稅務局不會依買賣雙方各自持有的月份，拆分稅單或分別計算稅額。

至於買賣契約約定由買方負擔，或依雙方持有月份比例分攤，稅務局說明，這些都屬於買賣雙方的私權約定，不能據此要求變更納稅義務人，也不能要求稅務局按持有期間分開課稅。雙方如何分攤，與依法由誰負責繳稅，須分別處理。

稅務局提醒，為避免過戶後發生稅款爭議，買賣房地時，最好就在契約中明訂地價稅分攤方式，計算雙方持有時間比例，並由當年度納稅義務人預收另一方應負擔的稅款，讓後續繳稅及費用結算更清楚。

土地 解答 納稅義務人

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